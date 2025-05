Ninguém esperava este filme! Ex-namorado entra na casa e Carolina Braga fica em choque

A Carolina está em choque por saber que o seu ex-namorado esteve na casa a falar com o Diogo. Visivelmente transtornada, a Carolina continua a desconfiar do Diogo, que jura estar a dizer a verdade. A concorrente acaba por pedir desculpa por meter o Diogo nesta situação, no entanto, o modelo garante que está tudo bem e sentiu empatia pois podia estar no lugar do ex-namorado da Carolina. O Diogo questiona se vão partilhar com o grupo o que aconteceu e a Carolina nega.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Érica Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

