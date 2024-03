Há 2h e 33min

No Big Brother- Desafio Final, Noélia Pereira, Bruno Savate, Vina e Bárbara Parada comem no almoço do líder. Nesta refeição, os jogadores falam sobre vários temas, entre eles, sobre atitudes de André Lopes, sobre jogo de Ana Barbosa e sobre polémicas na casa.

Contudo, houve uma revelação bombástica: «Vou-me reformar dos realitys»! Quem terá feito esta confissão? Noélia Pereira, Bruno Savate, Vina e Bárbara Parada? Descubra, aqui.