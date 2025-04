No confessionário, Solange desaba em lágrimas ao ouvir palavras de Dinis: «Senti-me um objeto»

No «Big Brother 2025», durante a emissão do segmento "Diário" conduzido por Maria Botelho Moniz, assistimos a imagens quentes da casa. O líder e os aliados regressam à casa e a Solange faz questão de se ausentar do jardim. No confessionário, emocionada, a Solange confessa que se sentiu um objeto ao ouvir o Dinis a falar do seu corpo, fica triste com a forma como se armou em garanhão e garante que não são ciúmes da Érica. Já o Nuno, revela que sentia falta de uma conversa banal entre homens. De volta à casa, o Nuno continua a desvalorizar a situação e diz que são todos tolos. A Carolina concorda e remata que a Solange e o Dinis devem ter uma conversa.

