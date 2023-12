Hoje às 02:31

No Big Brother, Francisco Monteiro provoca Márcia Soares e o anfitrião intervém, pedindo que tenham «atenção às conversas impróprias». Márcia mostra-se incomodada. Depois disso, já no escuro, Monteiro vai até à cama de Márcia para se justificar e explicar que não disse nada de mal. O momento termina com carinhos.