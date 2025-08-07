No Especial, o conflito da mala volta a dar que falar: Catarina sente-se magoada com Afonso

No Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confrontou Catarina Miranda e Afonso Leitão sobre o conflito em torno da mala. Durante o momento de esclarecimento, Catarina desabafou: "Fiquei mesmo magoada com o Afonso, mas ele acha que tem sempre razão."

Já Afonso defendeu-se, afirmando que quem errou foi Catarina e que "o problema nunca foi a mala." O desentendimento começou quando Afonso, em tom de brincadeira, roubou pacotes de gomas da mala da líder, o que levou Catarina a explodir em fúria e a acusá-lo de trair a sua confiança.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

