No limite! Carolina Braga fica de rastos depois do Especial e acaba por chorar agarrada aos colegas

No Big Brother, Carolina Braga desabafa com os colegas e confessa que, depois de todas as discussões e conflitos com Luís Gonçalves, não tem estado a viver os seus melhores dias na casa.

A concorrente acabou por desabar em lágrimas.

Recorde que, depois do Especial, o clima ficou tenso na casa, Carolina ficou passada e o tema de conversa era só um: Luís Gonçalves. Cláudio Ramos mostrou aos concorrentes reunidos na sala um conjunto de imagens onde alguns deles falam nas costas de Luís Gonçalves. Questionou também o concorrente sobre o desentendimente deste com Carolina Braga, no intervalo.

Luís aproveitou o momento para responder às imagens onde viu Carolina dizer que «cheirava mal» colocando desodorizante em direto.

