No limite, Nuno Brito ameaça processar Solange Tavares

No Big Brother, vive-se uma situação de choro e gritos entre Nuno Brito e Solange Tavares. Os concorrentes já foram amigos, mas agora são inimigos declarados. Solange ameaçou contar informações do Exterior do Nuno. Já Nuno pôs em causa os comentários que a colega fez ao seu corpo.

Verdadeiramente abalados, Solange chora «de raiva». Já Nuno ameaça processar a rival.

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.