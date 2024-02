Há 1h e 8min

No Big Brother – Desafio Final, o líder Bruno Savate avalia os concorrentes, no que toca ao desempenho destes nas tarefas domésticas. Os concorrentes entram em bate-boca em relação ao desempenho uns dos outros. Pelo meio, Noélia Pereira e Érica Silva entram em bate-boca, depois de Noélia Pereira ter reagido com risos a um comentário de Érica Silva, que se revoltou com a atitude da colega.