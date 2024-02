Noélia Pereira com pouca paciência para Débora Neves?

Ontem às 18:15

No Big Brother - Desafio Final, na bancada, Débora Neves questiona Noélia Pereira o que se vai fazer durante o dia e Noélia mostra-se com pouca paciência e questiona o que esta não sabe dos dias no programa e afirma que esta tem de ser segura de si mesma e fazer o que mais lhe der jeito e não depender do que os restantes fazem. António afirma que espera que percebam o porquê de ele se ter “passado” com a concorrente no seu programa e Noélia afirma que não pode dar um conselho e questiona “qual é o problema? Não posso?”. António afirma que pode, no entanto não vale a pena pois Débora não muda. A concorrente questiona se há algum problema em questionar o que se costuma fazer aos domingos mas Noélia afirma que não, apenas que esta tem de ser segura de si mesma.