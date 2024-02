Noélia Pereira critica António Bravo: «Ele acha que as pessoas são forçadas mas não olha para ele mesmo»

Há 1h e 56min

No Big Brother - Desafio Final, na esfera, Bárbara diz que desde que António chegou aqui que sentiu uma intolerância da parte dele perante a Noélia e que ele tem que ter mais tento na língua, porque já lhe disse coisas como "resume-te à tua insignificância". Bárbara diz que sabe que é de cabeça quente mas acha que é preciso ter cuidado. Na Sala, António questionou Noélia se ficou chateada com as suas analogias e ela ironiza que adora chihuahuas, e ele diz que ela é rainha das analogias. António dá exemplos de coisas que a algarvia alegou que eram analogias, e ela responde que não se lembra... Noélia diz que não se desculpa como analogias, e diz que na situação da frase da água, estava apenas a consolar um amigo, e ele diz que também estava a ter uma conversa com a Joana. Noélia diz que não está chateada, mas acha estranho ele dizer essas coisas. António diz que quando estava a vir da WC, Noélia estava muito indignada na Sala, e ela justifica que lhe fica mal dizer essas coisas. António diz que cada um fica com a sua e Noélia concorda. Noélia diz que não vale a pena e que a António ainda não conseguiu que ele visse nada dos seus pontos de vista e António diz que estão de igual para igual porque ela refuta tudo o que ele diz. António diz que "é o que dá sentires as costas largas", e a algarvia diz que tem consciência tranquila. Noélia diz ainda que eles querem desculpar tudo o que se passou e que foi grave, mas ela está-se borrifando, e António diz que até ao momento que Savate cerrou o pulso, então nenhum tinha razão. Joana diz no seu programa lhe afetou imenso mas agora não a afetou, e refere novamente a situação do gato, dizendo que tem a certeza que ele não sabia, e Noélia diz que "vocês têm muitas certezas", e António diz que Noélia também tem muitas certezas. Joana diz que ela não consegue ouvir outras verdades e que, consoante o que viu, tirou a sua própria conclusão tanto de Noélia como do Savate. Noélia questiona porque é que ela diz que são um só, Joana diz que ela está sempre a defender o amigo, tenha ou não ele razão. No quarto, Savate pede a Bárbara que feche a porta porque "estão sempre a berrar e a discutir", e precisa de fingir que não está nesta Casa senão dá em maluco…