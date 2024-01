Há 1h e 50min

No Big Brother - Desafio Final, na sala, o Miguel acusa a Noélia de ser incoerente e tendenciosa e os dois envolvem-se num bate boca. Exaltada, a algarvia garante que já viu o jogo do colega e espera que os portugueses também o vejam. O vencedor do 2022 continua a provocar a algarvia que se mostra inabalável e segura de si.