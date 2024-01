Hoje às 19:28

No Big Brother - Desafio Final, enquanto desempenha a tarefa semanal, a Noélia confessa aos colegas estar encantada com o Francisco. No entanto, a algarvia admite estar com uma grande questão a atormentá-la: como é que um jogador federado nunca fez alongamentos… A verdade é que não se aguenta e questiona o colega ficando muito surpreendida com a sua resposta.