No Big Brother, Cláudio Ramos mostra uma compilação de imagens das primeiras 24 horas na casa mais vigiada do país.

Os concorrentes despertam na primeira manhã do Big Brother 2025, tanto na Casa como no Armazém. O Manuel Rodrigues faz questão de referir que teve dificuldade em dormir ao lado do Dinis, já que o concorrente ressona muito. Na sala da Casa, os concorrentes ficam entusiasmados ao reparar na parede com as fotografias de todos.