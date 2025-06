Noite de costas voltadas e discussão: Carolina Braga e Diogo Bordin chegam a impasse na relação

No Big Brother, após a picardia na cozinha, a Carolina e o Diogo conversam na cama. A Carolina diz que não gostou de ser comparada à Solange pelo Diogo e o rapaz refere que não gosta de ser criticado a toda a hora pela namorada. Ambos se levantam da cama e, já no corredor, o Diogo diz que não consegue dormir de costas voltadas e a Carolina diz estar cansada de não poder brincar com ele. Embora pareçam serenos, a conversa é tensa e o casal não se entende.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

