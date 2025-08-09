Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

No Big Brother Verão, Bruna, Kina, Ana e Jéssica relatam a «noite de terror' que se viveu na casa após o fim da gala. Houve lágrimas e muito desespero. «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele», relatam.

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.