Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, recebeu centenas de mensagens após ser comparada a uma conhecida atriz internacional.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Noiva de Marco Costa inundada de mensagens. Veja o motivo e a reação
- Ontem às 10:48
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:00
Noiva de Marco Costa inundada de mensagens. Veja o motivo e a reação
Ontem às 10:48
08:43
Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!»
Há 1h e 21min
06:47
Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?»
Há 1h e 33min
04:39
Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...»
Há 1h e 48min
05:48
Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa
Há 1h e 54min
05:32
Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Há 2h e 1min
00:56
Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério
Há 2h e 51min
03:24
Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...»
Há 3h e 49min
03:24
Depois de momento romântico entre Miranda e Afonso, Jéssica chora: «Ainda tenho algum sentimento»
Há 3h e 53min
03:22
Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico?
Ontem às 19:55
08:20
Jantar romântico e um presente especial! Afonso Leitão derretido com Catarina Miranda: «Isto é um pedido de namoro?»
Ontem às 19:50
03:12
Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...»
Ontem às 19:49
05:23
Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio»
Ontem às 19:30
03:58
Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...»
Ontem às 19:25
05:30
Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias»
Ontem às 19:17
04:17
O bate boca de Catarina Miranda e Ana Duarte que levou uma dinâmica a subir de tom
Ontem às 18:41
04:01
Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão»
Ontem às 18:32
03:11
As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa
Ontem às 18:23
02:06
Troca de carícias acaba em picardia entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 18:23
05:16
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»
Ontem às 17:46
07:57
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»
Ontem às 17:29
06:28
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»
Ontem às 16:41
07:05
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»
Ontem às 16:15
04:58
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»
Ontem às 16:04
03:29
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»
Ontem às 15:40
07:28
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»
Ontem às 15:33
06:26
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»
Ontem às 15:00
04:07
‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada»
Ontem às 14:54
06:42
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»
Ontem às 14:49
05:30
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim
Ontem às 14:43
06:52
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
Ontem às 13:13
11:02
Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação»
Ontem às 12:42
04:26
Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém»
Ontem às 12:27
06:52
Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má»
Ontem às 12:01
02:46
Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica
Ontem às 11:50
04:49
«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação
Ontem às 11:47
07:35
Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha»
Ontem às 11:41
04:48
«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda
Ontem às 11:31
05:09
Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda»
Ontem às 11:22
04:43
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»
Ontem às 11:15
01:52
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece
Ontem às 10:48
00:47
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece
Ontem às 10:45
02:52
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher»
Ontem às 10:01
05:35
Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova»
Ontem às 09:59
03:20
Catarina Miranda distribui farpas: «Eu tenho uma coisa que falha a muita gente, que é o cérebro»
Ontem às 09:47
03:33
Ela até tira a roupa. Afonso faz massagem a Catarina Miranda
Ontem às 09:44
03:14
Jéssica Vieira admite sentimentos e fica perturbada com jantar romântico de Miranda e Afonso
Ontem às 09:28
03:36
Afonso Leitão fica sem palavras com surpresa romântica de Catarina Miranda
Ontem às 09:17
02:24
Inédito! Catarina Miranda distribui elogios pelos colegas e o motivo é surpreendente
Ontem às 09:10
03:07
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
Ontem às 09:01
04:42
Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão
Ontem às 08:50
09:38
Será que houve pedido de namoro? Catarina Miranda conta tudo sobre momento romântico com Afonso Leitão
Ontem às 08:42
03:28
Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos
Ontem às 08:18
01:49
Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda
26 ago, 23:50
00:56
Catarina Miranda oferece presente carregado de significado a Afonso Leitão
26 ago, 23:44
08:12
Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda
26 ago, 23:38
06:49
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»
26 ago, 22:51
08:52
Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão
26 ago, 22:34
07:47
Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto»
26 ago, 22:21
06:37
Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto
26 ago, 21:20
03:23
Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão
26 ago, 19:54