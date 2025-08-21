Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado

No Big Brother Verão, Manuel Melo regressa à casa como 'intruso' e os concorrentes devem ignorar o óbvio. Mas o ex-concorrente entrou com uma missão: atribuir uma nomeação direta. Saiba a quem é que o ex-concorrente deu o colar vermelho.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
