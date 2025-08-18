Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»

No Big Brother Verão, após a gala, os concorrentes comentam as nomeações. Kina percebe que a sua estratégia falhou, já que ninguém votou em Miranda, apesar de ter pedido às colegas para a nomearem diretamente e assim colocar o casal em risco. As concorrentes suspeitam que Viriato nomeou Jéssica, o que revolta Ana, que critica as suas teorias “sem sentido”. O ator reage e, pouco depois, entra em bate-boca com Kina por se recusar a revelar as suas nomeações.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!