Nomeado por Ana Duarte, Viriato Quintela não vacila: Quer estar na final «ao lado dos grandes»

No Big Brother Verão, Ana Duarte e Viriato Quintela voltaram a conversar sobre as nomeações. Ana exerceu o poder da troca, o que resultou na nomeação de Viriato. Apesar disso, o concorrente mantém o foco e admite que agora o seu objetivo é chegar à final ao lado dos “grandes”.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!