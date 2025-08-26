Nomeado por Ana Duarte, Viriato Quintela não vacila: Quer estar na final «ao lado dos grandes»

No Big Brother Verão, Ana Duarte e Viriato Quintela voltaram a conversar sobre as nomeações. Ana exerceu o poder da troca, o que resultou na nomeação de Viriato. Apesar disso, o concorrente mantém o foco e admite que agora o seu objetivo é chegar à final ao lado dos “grandes”.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17