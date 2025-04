Nomeados «cortam na casaca» de um dos concorrentes mais polémicos do Big Brother

Chegou a hora do almoço dos nomeados no Big Brother. Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother 2025! Esta semana, seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.Carina Frias, Érica Reis, Gonçalo Beja e Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os concorrentes falam da famosa situação do ovo podre e nomeados explicam o que significa ser o ovo podre da casa. Manuel Rodrigues afirma que: «É uma pessoa que não presta!». O concorrente Luís Gonçalves é um dos temas deste almoço.

