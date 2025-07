Nomeados escolhem quem devia estar no lugar deles… e não vão agradar a todos!

No Big Brother Verão, durante o almoço dos nomeados, os concorrentes foram desafiados a revelar com quem gostariam de trocar de lugar nas nomeações. Luísa, Jéssica e Paim surgiram como as escolhas mais apontadas, gerando reações e estratégias no seio da casa.

Esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar o Big Brother Verão já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother na linha Ao Minuto do nosso site!