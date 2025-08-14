«Nós estamos no Portugal dos pequeninos»: Jéssica Vieira condena Catarina Miranda e Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira não poupou críticas à situação da comida escondida na casa, usando a frase contundente «Nós estamos no Portugal dos pequeninos». Apesar de não se saber ao certo quem está por trás do episódio, Jéssica aproveitou para condenar a atitude e lançou indiretas a Catarina Miranda e Afonso Leitão, deixando o ambiente ainda mais tenso entre os concorrentes.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!