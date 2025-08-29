VÍDEO SEGUINTE
“Nós queremos construir alguma coisa…”: Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Afonso Leitão rasgou a ex-namorada de elogios e o momento não passou despercebido. Miranda reagiu aos momentos de aproximação do ex-casal e acabou por se isolar a um canto. Afonso chama-a para junto deles e a aliada recusa-se. No final acaba por pedir respeito e justifica: «nós queremos construir alguma coisa…». Recorde-se que Afonso, foi desafiado a estar 24h inseparável da ex-namorada Jéssica Vieira. O desafio foi concluído com sucesso.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05
Viriato Quintela – 761 20 20 13
Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.

  Hoje às 09:24
Últimos vídeos

