“Nós queremos construir alguma coisa…”: Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Afonso Leitão rasgou a ex-namorada de elogios e o momento não passou despercebido. Miranda reagiu aos momentos de aproximação do ex-casal e acabou por se isolar a um canto. Afonso chama-a para junto deles e a aliada recusa-se. No final acaba por pedir respeito e justifica: «nós queremos construir alguma coisa…». Recorde-se que Afonso, foi desafiado a estar 24h inseparável da ex-namorada Jéssica Vieira. O desafio foi concluído com sucesso.
