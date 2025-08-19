Nova 'concorrente' entra na casa do Big Brother e deixa um 'presente'

No Big Brother, entra uma nova 'concorrente' dentro da casa mais vigiada do País e os concorrentes, perante a prova semanal, têm de ignorar o óbvio. A nova concorrente é nada mais, nada menos do que uma cadela. Durante o seu passeio pelo jardim da casa, a cadela acaba por deixar um 'presente' no jardim. O Big Brother acaba por deixar os concorrentes interagirem com o animal. Um momento imperdível!
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!