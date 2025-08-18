Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»

No Big Brother Verão, a falta de empatia de Miranda é alvo de críticas, com Kina a afirmar que basta observar um dia da dupla para perceber. A ex-estilista declara não querer mais nada com eles e garante que só terão o seu desprezo. Quase todos criticam Catarina e Afonso, até que o paraquedista recorda o momento em que Kina mencionou a questão do aborto. Irritada, Kina discute com Miranda, que exige que nunca mais se fale do seu aborto dentro da casa. Kina insiste que apenas falou de si, mas Catarina mostra-se desiludida com as colegas por terem compactuado em silêncio perante o ataque.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!