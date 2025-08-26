Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde»

No Big Brother Verão, a relação entre Viriato Quintela e Afonso Leitão nunca foi a melhor. Agora, durante a tarde, os dois concorrentes voltaram a chocar, numa troca de farpas sobre a liderança de Afonso. A regras impostas, o empenho na tarefa e o ego envolvido nestas situações levou à troca de argumentos.

