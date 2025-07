Novo avião deixa concorrente emocionada! Saiba para quem é

No Big Brother Verão, o anfitrião desafia os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e bem estar de todos? No entanto, esta atividade teve que ser interrompida, pois um avião passou pela casa com uma mensagem amorosa dirigida a uma concorrente, que ficou em lágrimas. Bruna foi a sortuda que recebeu este carinho.

Aos 46 anos, Bruna decidiu embarcar nesta aventura e entrar num reality show pela primeira vez. É cantora e também empreendedora e, agora, tem a agenda em pausa. Aliás, a própria assume que entrou no Big Brother Verão para projetar a sua carreira.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

