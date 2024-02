Novo casal na casa do Big Brother? Concorrentes «em choque» ao verem contracetivos na cama de Débora e André

Há 59 min

No Big Brother – Desafio Final, durante a manhã, ao acordar, como de costume, André e Débora acordam um ao pé do outro. No entanto, na cama dos dois, estão preservativos e Ana Barbosa pergunta o que é aquilo. António passa na cama deles, ainda com os dois deitados e manda os contracetivos para a cama de Débora. A concorrente reclama, mas ri-se para André, referindo que tem de ter jogo de cintura.