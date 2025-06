Novo recorde: Luís Gonçalves desabafa com as câmeras (e o próprio reflexo) por mais de um quarto de hora

No Big Brother, no jardim, Luís Gonçalves começa mais um dos seus já habituais monólogos para as câmeras e, desta vez, também para o próprio reflexo.

Carolina Braga e Manuel Cavaco estavam por perto, mas acabaram por desistir de estar próximos e voltaram ao interior da casa, deixando Luís a continuar o seu monólogo mais uns bons minutos.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!