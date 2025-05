Novo rumo no Big Brother. Cláudio Ramos acaba Especial com novidade de última hora

No especial do big Brother, Cláudio ramos lança notícia de última hora, parece que um dos nomeados vai ser salvo no especial de amanhã dia 8 de maio. Mais uma noite de salvação que pode mudar o rumo do jogo e a rivalidade entre os nomeados que tem 24 horas para mostrar o máximo possível aos portugueses.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

