«Numa noite que pode ser a última, decides ir dormir para outra cama?»: Carolina Braga e Diogo Bordin voltam a discutir

Durante a manhã deste domingo, Diogo Bordin e Carolina Braga quiseram conversar no jardim, sobre o desentendimento que tiveram na madrugada - depois de o concorrente mudar de cama.

«Tu estavas zangado e eu estava a brincar contigo...», começou por explicar Carolina. «Eu falei boa noite três vezes, à terceira foi quando eu me virei porque eu não estava a fim de brincar e vocês estavam a encher-me o saco», respondeu Diogo.

Carolina Braga riu-se perante a resposta do namorado e o modelo brasileiro não gostou. «Eu só queria dormir o mais rápido possível porque estava cheio de calor, estava desconfortável e vocês estavam só com essa brincadeira e eu não quis mais participar», reagiu o concorrente. «Você provoca a situação...», prosseguiu. «E a sério que isso é razão para tu dormires noutra cama?», questionou a concorrente de Cascais.

«Numa noite que pode ser a última, tu decides ir dormir para outra cama?», disse Carolina, chateada.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

