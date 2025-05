Nunca antes visto: Concorrentes aliam-se e encenam estratégia pura e dura para 'queimar' Luís Gonçalves

No Big Brother, hoje durante a manhã na casa mais vigiada do País, Solange Tavares está a conversar com Diogo Bordin, Manuel Rodrigues e Nuno Brito. Solange reage a tarefas atribuídas pelo líder, mas a reação gera discórdia ou... aliança contra Luís Gonçalves? Manuel Rodrigues "entra em cena" e instiga Nuno contra Luís, para que o concorrente puxe por Luís no que toca às tarefas da limpeza. Solange também começa uma nova estratégia, em que pretende colocar pessoas que não sabem cozinhar na cozinha. Veja tudo o que foi dito!

A gala deste último domingo foi recheada de momentos marcantes, e já deu muito que falar, visto que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. A expulsão surpreendente de Adrielle Peixoto e a curva da vida de Erica Reis foram alguns dos pontos altos da emissão.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!

Veja também: O melhor da Cadeira Quente no Big Brother está aqui: Acusações graves, um novo alvo na casa e... um trisal?