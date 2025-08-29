«Nunca ganharias este jogo»: Miranda e Viriato entram bate boca ao almoço

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu durante um almoço entre Ana Duarte, Catarina Miranda e Viriato. A refeição acabou em discussão quando Miranda lançou a provocação a Viriato: «Nunca ganharias este jogo», originando um bate-boca entre os dois.

