«Nunca me foi grata»: Viriato não esquece ex-concorrente e não é pelos melhores motivos

No Big Brother Verão, antes da emissão do Especial, Viriato Quintela, Jéssica Vieira e Bruna estão a conversar no jardim, e o ator não esquece atitudes menos boas de uma ex-concorrente para consigo. Saiba de quem está a falar.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!