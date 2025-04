Nunca um convite para a festa deu tanta confusão... Solange recusa-se a ir e Manuel Rodrigues entra em confronto com Nuno

No Big Brother, o líder, Nuno Brito distribui os convites limitados para a segunda semana de programa. Ao entregar o convite a Solange Tavares, a concorrente fica reticente e pergunta se poderá devolvê-lo caso queira evitar outros convidados da festa. Nuno não gosta de ouvir isto e diz que terá de devolver logo o convite, que entregaria a Manuel Rodrigues.

Nuno e Solange estiveram "num toma lá dá cá" com o convite, que terminou com Manuel Rodrigues irritado com o líder, Nuno, pela retirada do seu convite e que chegou mesmo a ameaçar apagar o quadro da prova semanal, gerando uma enorme discussão.

