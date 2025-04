Nuno Brito acusa Lisa Schincariol de ter «fraquinho» por Luís Gonçalves. Esta foi a reação da concorrente

No Big Brother, junto à piscina, a Lisa chora no ombro do Manuel Rodrigues, revelando que se quer ir embora. No confessionário, a advogada estagiária admite estar frágil por estar nomeada, referindo que a opinião geral é de que será ela a expulsa. O Luís também apoia a Lisa, que partilha que quando fala todos lhe caem em cima e fazem questão de relembrar que está nomeada. A Érica e a Sara aproximam-se e a Lisa atira apenas um “desamparem-me a loja”. Já a sós, a Érica comenta com a Sara que o Nuno está a ficar mal visto e a Lisa deve estar com receio de ficar associada ao concorrente. Do outro lado, a Lisa condena a postura da Adrielle e, em confessionário, questiona o que é que o público vê na brasileira. A advogada estagiária condena o grupo rival por atacar em “manada” e o Manuel Rodrigues constata que ao atacarem os “gatinhos” os “leões” (Luís e Adrielle) entram logo em defesa.

No jardim, o Nuno pergunta porque é que a Lisa se levantou e abandonou a conversa que estavam a ter. A concorrente afirma que o Nuno estava mal disposto e como não tem paciência para essas atitudes foi embora. No confessionário, o personal trainer afirma que estão numa fase em que têm tudo para correr mal. Já a Lisa, confessa que apenas revirou os olhos a brincar, não entendendo o mau humor do Nuno. A verdade é que os dois não se entendem e o Nuno acaba por virar costas. O Luís vai ao encontro da advogada estagiária e o Nuno atira que o ex-militar demorou mais tempo que o normal para o fazer. No confessionário, o Nuno afirma que depende da Lisa a abertura que quer dar ao Luís.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

