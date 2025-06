Nuno Brito acusa Luís Gonçalves de intransigência: «Ou estás comigo ou estás contra mim, não há meio termo»

No Big Brother, o Big Brother recorda que a carta mais baixa do baralho, o “2”, não foi atribuída ao concorrente que se saísse não faria falta. O quarteto de idosos considera que, nesta fase do jogo, são todos importantes. O Luís aponta que até o Manuel Cavaco está mais opinativo, que o tem como alvo e está a tentar tirá-lo do sério. O mais novo responde que simplesmente não se identifica com o ex-militar que, por sua vez, atira que é recíproco. O Luís refere que aponta o dedo à Carina e vice-versa quando acham que algo não está correto, ao contrário do grupo adversário. O Nuno não concorda, recordando que, no dia anterior, o Luís esteve mal perante a Carolina e nem a Carina nem a Lisa chamaram a atenção do mais velho. O Nuno afirma que o lema do Luís é “Ou estás comigo ou estás contra mim”, considerando que é bom a fazer barulho. O ex-militar não gosta das acusações e acusa o Nuno de querer dar “a tacada final”. O personal trainer acaba por abandonar o jardim, provando que não tem interesse em ouvir o rival.

