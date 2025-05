Nuno Brito acusa Solange Tavares: «Quando um lado está mais forte, tendes a ir para esse lado»

No Última Hora do Big Brother, Savate, com um girassol na mão, pergunta quem é o girassol da casa para Nuno, o concorrente acredita ser Solange, tal como Rodrigues e Luís também consideraram. Solange pergunta quem é afinal o concorrente mais forte da casa, já que Solange está contra os mais fortes da casa, tanto Nuno como Luís.... Nuno atira que Solange vai tendencialmente para o lado mais forte, nomeadamente Diogo, quando correu para os braços do concorrente a dizer que seria a sua melhor amiga, Solange diz que foi irónica e Nuno ri-se, dizendo que nãoparecia nada. Diogo defende Solange e Nuno defende seriamente o que pensa acerca do assunto e atira que Solange ainda se está a fazer de vítima. Savate pergunta a Nuno quem precisa de sal, o concorrente afirma que para si, é Carina. o concorrente diz que Carina não dá opinião caso não seja puxada para isso, a concorrente nega mas afirma que não vai alterar a sua forma de ser e estar, Nuno diz que as respostas de Carina são previsíveis e já se tornam repetitivas, Carina diz que a visão de Nuno sobre si já está muito vidrada e atira que o concorrente é super inflexível nas suas opiniões e está preparada para ouvir essa mesma opinião até ao final do programa.Nuno acredita que Carina sempre quis ser a vítima nojogo, o concorrente diz que Carina nem cria nem destrói, Lisa diz que se Carina ainda aqui está, talvez esteja a resultar. Nuno diz que Carina foi salva pelos fãs de Luís, Carina atira que foi salva 4 vezes antes do Luís chegar. Nuno diz que também só conhece um lado de Carina, pois não convive com ela, a concorrente atira, "graças a Deus".

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

