Nuno Brito animal polémico (e pouco simpático) a Lisa Schincariol... Veja a reação

No Última Hora do Big Brother, Nuno é desafiado a entregar fatos de animais aos colegas e a ensinar-lhes a arte da sedução! O concorrente explica a dinâmica ao grupo, já todos os concorrentes vestidos a rigor, e explica o porquê de ter entregado cada fato a cada pessoa. Solange questiona o porquê de Nuno ter dado o fato de macaco a Igor, o concorrente diz que é um animal divertido, Solange questiona se é por ser macaquinho de imitação e vai mais longe, questionando se tem algo a ver com serem um animal porco. Quem também não aprecia é Lisa, que se mostra enervada com o fato de cobra que Nuno lhe entregou e afirma que Nuno não sabe quais as características do animal. Lisa pergunta a Nuno qual o animal que daria a si mesmo, o concorrente diz que daria um tigre, fato que pertence a Luís, todos concordam, principalmente Rodrigues que diz que como os concorrentes são iguais, faz sentido terem o mesmo fato, Luís nega e Carolina atira que o fato de tigre assenta bem a Nuno, uma vez que o concorrente acha que manda, mas não manda. Lisa pergunta se Carolina acha que o tigre é vítima da fêmea, Carolina afirma que sim. Momentos depois, Nuno conversa com Lisa no jardim e mostra-se irritado com a matilha, dizendo que está a dar jeito a muita gente estar contra ele, nomeadamente Solange.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

