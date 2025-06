Nuno Brito atinge limite: «Se for para aturar tretas destas, prefiro sair»

No Big Brother, numa dinâmica onde os concorrentes leem cartas anónimas, Nuno Brito entra numa forte discussão com Carolina Braga sobre a carta que enviou a Lisa Schincariol e o momento que tiveram no sofá à frente de todos. Nuno questiona a atitude da colega e chega mesmo a dizer que estão todos contra ele e que não precisa de grupos.

No final desta discussão, Nuno dirige-se ao jardim e afirma mesmo que prefere sair a lidar com situações daquelas.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

