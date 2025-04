Nuno Brito atira: «O meu objetivo é ser o melhor líder que vocês vão ter (…) quer estejam chateados ou não»

No Big Brother, Nuno Brito garante que tudo o que tem feito na sua liderança fá-lo em prol do grupo, para garantir que têm «o melhor líder», mesmo que isso implique estarem chateados. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.