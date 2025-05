Nuno Brito com ciúmes de Luís Gonçalves?: «A Lisa estava a mandar-lhe corações e beijinhos...»

No jardim, Nuno Brito desabafa com Solange Tavares sobre Lisa Schincariol. «Vão haver surpresas. Há coisas que para mim ja deu, ja deu mesmo. Já não estou tão flexível para muitas coisas e, chegando a hora certa, as coisas vão ter de encontrar o seu caminho... não podes andar a brincar dos dois lados e a querer sair por cima em tudo», começou por dizer.

Nuno acabou por confidenciar a Solange que acha que Lisa o quer provocar com Luís Gonçalves. «Ontem ela estava aqui com o Luís a mandar corações e beijinhos… isso é para quê?», atirou. «Não faz sentido nenhum, não faz mesmo», acrescentou.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

