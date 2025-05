Nuno Brito com ciúmes de Luís Gonçalves? «Em caso de alguma coisa, quem perde é ela»

Luís Gonçalves aproxima-se de Lisa Schincariol e repara no cansaço da concorrente. Lisa admite estar sem forças, ao que Luís responde com elogios, considerando-a alguém que “não papa grupos”. A advogada estagiária revela ter uma personalidade semelhante à da mãe e partilha detalhes da sua história de vida. Nuno, presente na zona da piscina, observa a conversa e, mais tarde, no confessionário, afirma sentir confiança e conclui que quem sai a perder é Lisa.