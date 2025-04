Nuno Brito com medo de perder aliados: «Deixaram-se levar na conversa do Luís...»

No Big Brother, em conversa com o Nuno, a Érica afirma que estão todos à volta do mesmo assunto – o Luís. A concorrente acha que, como líder, o Nuno devia ter informado o grupo do que ia fazer quanto à sua alimentação, pois passou a imagem de que falou apenas para parecer bem. Irritado, o Nuno atira que estão a ir todos com a maré do Luís, nomeadamente a Érica. A concorrente aconselha o líder a não “dar canal” ao antagonista e o Nuno constata que o Luís arranja sempre forma de ser o centro das atenções. Ao mesmo tempo, na cozinha, o Manuel Rodrigues confronta o Luís, recordando o momento em que o concorrente pediu um ringue de boxe. O ex-militar garante que é contra a violência, sublinhando que colocaria uma mesa no meio do ringue para que pudessem conversar. De volta ao jardim, o Nuno afirma que o Luís quer passar a imagem de vítima, quando na verdade, é uma bomba-relógio. No confessionário, o líder admite que o seu conflito com o Luís é uma “luta de galos”, no entanto, espera ter o discernimento de se afastar quando sentir que vão perder as estribeiras.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala desta quinta-feira, 10 de abril.

