Nuno Brito continua a 'rasgar' Lisa Schincariol: «Já não comanda a minha cabeça»

No jardim, Nuno Brito continua a desabafar com Manuel Rodrigues, Diogo Bordin, Solange Tavares e Carolina Braga sobre a sua relação com Lisa Schincariol. O personal trainer considera que a concorrente «o dececionou» e que tentou passar uma imagem de que ele a «maltratava».

«Se eu lá fora achasse que a minha filha estava a ser maltratada por um marmanjão, eu não mandava avião. Eu vinha aqui de carro e arrancava com ela», disse. «As imagens que eu vi, parece que a estou a castigar», acrescentou.

«Ela tem o comando da tua cabeça», disse Manuel Rodrigues. «Já não tem, digo-te já», garantiu Nuno.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

