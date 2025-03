Nuno Brito dá conselho a Carina Frias: «Pode ser suficiente para te pôr lá fora…»

No Big Brother, durante a cadeira quente pós-gala, Nuno Brito dá conselhos a Carina Frias sobre o jogo e deixa um aviso para que não se foque apenas no seu grupo mais próximo e se dê com toda a gente da casa, sob pena de vir a ser expulsa do jogo. Isto acontece após uma gala intensa, que resultou na expulsão de Leonardo Gerenivi. O concorrente fez história ao ser o primeiro expulso desta edição do Big Brother 2025, contrariando as suas expectativas, que lhe diziam que manteria em jogo.