Nuno Brito desolado por causa de Lisa Schincariol: «Tanto quer, como não quer...»

Nuno Brito e Lisa Schincariol estão de costas voltadas. O 'casalinho' teve um arrufo já de madrugada e, nesta manhã, a concorrente atacou o personal trainer e chamou-lhe «problemático» à frente de todos.

Magoado, Nuno Brito desabafou com Manuel Rodrigues sobre a situação. «Todos falam com a Lisa, toda a gente sabe como é que ela se está a sentir. Ninguém sabe como é que o Nuno se está a sentir. Vou falar com quem? Com uma planta? Vocês ouvem a versão da Lisa e alguém me pergunta alguma coisa? Não… Eu não me sinto bem. Tenho sido muito paciente. Ela tanto está perto como está longe, tanto quer como não quer…», lamentou.

«Depois da situação do avião eu fui muito compreensivo… mas não é por causa disso que ela me vai estar a desvalorizar e eu sinto que ela me desvaloriza. Quando ela sente que me distancio, vem cá. Quando eu estou lá, estou perto demais e foge», acrescentou.



