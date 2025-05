Nuno Brito e Lisa Schincariol em momento tenso: «És incrível... uma Lisa que não conhecia»

No Big Brother, o Nuno pede que a Lisa o esclareça quanto ao facto de ter dito que gostava genuinamente do Luís. A advogada estagiária justifica que confia no ex-militar e só quis reforçar que não têm uma relação por conveniência, só porque o concorrente é forte. O Nuno insiste na questão, perguntando pelo interesse da Lisa no Luís como homem. A concorrente afirma que é uma ideia descabida e o personal trainer admite que só quis descartar essa hipótese. O Nuno revela que a Solange lhe atribui a “vitamina D” na atividade anterior, por estar á sombra de outros concorrentes. O Nuno partilha que a açoriana deu a entender que a Lisa não quer saber de si para nada e a concorrente estar de consciência tranquila e ciente daquilo que a Solange está a fazer. O Nuno questiona quem dos dois é o mais contraditório, dando o mote para mais um desentendimento. O personal trainer revela estar a conhecer uma Lisa que não conhecia e a concorrente remata que não permite que a calquem…

Lisa é a nova líder da casa mais vigiada do País e os concorrentes já deram início à prova semanal. O ambiente tem andado tenso particularmente entre Lisa e Solange Tavares. Após o Especial, Carolina Braga desabafa com Manuel Cavaco e revela que Diogo Bordin "descarregou" nela o facto de estar nomeado. Nuno Brito admitiu, ainda, que se sente sozinho na casa e refere-se a si como um terceiro grupo.

No Especial de ontem à noite, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana.

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

