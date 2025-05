Nuno Brito e Lisa Schincariol têm conversa profunda após avião polémico: «Não sei como é que ficamos»

Durante a tarde de ontem, Lisa Schincariol recebeu um avião muito polémico da família que lhe deixava um aviso sobre Nuno Brito. Desde então, a concorrente afastou-se um pouco do concorrente e, durante a gala, o personal trainer pediu desculpa aos familiares da amiga especial e lamentou se alguma vez lhe faltou ao respeito.

Depois da gala - e depois de Lisa Schincariol ter tido uma conversa com Bruno Savate sobre a sua relação com Nuno Brito - os dois reuniram no jardim para por os pontos nos i's.

«Eu sei que ficaste desconfortável», começou por dizer Nuno Brito. «Não foi desconfortável, foi só constrangida», respondeu Lisa Schincariol.

«Não sei como é que ficamos, não faço a mínima ideia. Claro que percebi um bocado de distância, mas é legítimo», confessou Nuno. «Estou um bocado confusa», anuiu Lisa.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.