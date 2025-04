Nuno Brito e Luís Gonçalves trocam acusações: «Até parece que estás em forma... vens treinar a ver se reparam em ti»

No Big Brother, a Carolina pergunta se há casacos para todos e o Luís condena o Nuno por ficar com um casaco, sem se preocupar com as concorrentes da casa. O Nuno não gosta do comentário, atirando que todos têm casacos, mas só o seu é que incomoda o Luís. Os dois começam a elevar o tom de voz e o Nuno confessa que tem andado a tentar evitar o confronto, mas o Luís não consegue viver sem si. A discussão instala-se e o Nuno acusa o Luís de quase bater em mulheres, acrescentando que deveria sim fazê-lo com um homem. O Luís contesta que o Nuno é uma vergonha e deveria ser mais humilde. O ambiente entre os dois é de grande tensão…

São estes os cinco concorrentes que ficam nomeados esta semana:

IGOR - 761 20 20 08

MICAEL - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

ADRIELLE - 761 20 20 21

LUIS - 761 20 20 22



VOTE PARA SALVAR!

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

